Об этом сообщает российское издание “Интерфакс” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Как стало известно ранее, в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили расчлененные останки рэпера Энди Картрайта. Он родился в украинском городе Нежин, там закончил педуниверситет по специальности преподавателя английского языка. В Санкт-Петербурге активно участвовал в рэп-баттлах Versus Battle.
В понедельник, 3 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, но суд, учитывая тяжесть преступления, решил отправить ее в СИЗО почти на 2 месяца – до 30 сентября.
По предварительной версии следствия, рэпер мог умереть от передозировки, а жена Марина не хотела его бесславной смерти, потому расчленила тело.
Теперь следствие утверждает, что Кохал “неустановленным способом, но умышленно” убила Юшко, а после расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.
- Позже несколько российских СМИ сообщили, что жена рэпера признала свою вину в убийстве музыканта. Но адвокат обвиняемой утверждает, что она свою причастность к убийству отрицает.