Марину Кохал, жену украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), арестовали по подозрению в умышленном убийстве супруга.

Об этом сообщает российское издание “Интерфакс” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Как стало известно ранее, в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили расчлененные останки рэпера Энди Картрайта. Он родился в украинском городе Нежин, там закончил педуниверситет по специальности преподавателя английского языка. В Санкт-Петербурге активно участвовал в рэп-баттлах Versus Battle.

В понедельник, 3 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, но суд, учитывая тяжесть преступления, решил отправить ее в СИЗО почти на 2 месяца – до 30 сентября.

По предварительной версии следствия, рэпер мог умереть от передозировки, а жена Марина не хотела его бесславной смерти, потому расчленила тело.

Теперь следствие утверждает, что Кохал “неустановленным способом, но умышленно” убила Юшко, а после расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.