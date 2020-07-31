Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что следственными органами следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу открыто уголовное дело по статье “Убийство”.
“По подозрению в совершении указанного преступления задержана супругу потерпевшего”, – говорится в сообщении.
На данный момент с подозреваемой проводятся следственные действия. Также назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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