Певец Джастин Бибер и его жена Хейли продолжают публично демонстрировать свои чувства. Так, Хейли сделала символическую татуировку на безымянном пальце и посвятила ее мужу.

Снимками двух новых татуировок Хейли поделился на своей странице в Instagram тату-мастер знаменитости.

Модель набила на безымянном пальце большую букву имени любимого J (Джастин) и звезду возле нее.

На этот раз Хейли решила не ограничиваться одной татуировкой. На шее звезды появилось слово “beleza”, что в переводе с португальского означает “красота”.

Тату-мастер доволен своей работой и доверием со стороны звезды. Его пост набрал более 55 тысяч лайков.