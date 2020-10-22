Снимками двух новых татуировок Хейли поделился на своей странице в Instagram тату-мастер знаменитости.
Модель набила на безымянном пальце большую букву имени любимого J (Джастин) и звезду возле нее.
На этот раз Хейли решила не ограничиваться одной татуировкой. На шее звезды появилось слово “beleza”, что в переводе с португальского означает “красота”.
Тату-мастер доволен своей работой и доверием со стороны звезды. Его пост набрал более 55 тысяч лайков.
- Джастин Бибер и его жена Хейли снялись в интимной фотосессии для обложки октябрьского номера итальянского журнала Vogue. На фото Джастин и Хейли позируют, лежа на кровати. Эту съемку команда Vogue посвятил легендарному фотографу Хельмуту Ньютону и “его преданности жене Джун”.
- Канадский певец Джастин Бибер представил музыкальное видео на новую песню Lonely, которую записал с американским рэпером Бенни Бланко. Главную роль в клипе сыграл 14-летний канадский актер Джейкоб Тремблэ, который уже сыграл в около 2 десятков кинолент (среди них – драма “Комната”, хоррор “Сомния”, комедия “Хорошие мальчики” и другие).