Актриса и жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит, а также их совместная дочь Уиллоу признались, что имеют сексуальное влечение к представительницам своего пола.

Об этом они заявили во время шоу Джады Red Table Talk.

Отметим, что тема нового выпуска шоу касалась того, может ли женщина, которой всю жизнь нравились мужчины, влюбиться в другую женщину.

Во время дискуссии с приглашенными гостями Джада призналась, что за свою жизнь по меньшей мере дважды влюблялась в женщин. При этом жена Уилла Смита отметила, что это было очень давно, когда ей было всего 20 лет.

По словам Джады Пинкетт-Смит, она часто испытывает сексуальное влечение к женщинам, но у нее никогда не возникало каких-то романтических намерений.

Одной из гостей шоу стала и 20-летняя дочь Вилла и Джады Уиллоу Смит. Девушка рассказала, что не может точно утверждать, что влюблялась в женщин, но не исключает такую ​​возможность.

“Я еще не уверена, что когда влюблялась в женщин, но определенно чувствую, что это может произойти. Ранее я уже чувствовала похожие сильные чувства к ним”, – поделилась девушка.