Об этом они заявили во время шоу Джады Red Table Talk.
Отметим, что тема нового выпуска шоу касалась того, может ли женщина, которой всю жизнь нравились мужчины, влюбиться в другую женщину.
Во время дискуссии с приглашенными гостями Джада призналась, что за свою жизнь по меньшей мере дважды влюблялась в женщин. При этом жена Уилла Смита отметила, что это было очень давно, когда ей было всего 20 лет.
По словам Джады Пинкетт-Смит, она часто испытывает сексуальное влечение к женщинам, но у нее никогда не возникало каких-то романтических намерений.
Одной из гостей шоу стала и 20-летняя дочь Вилла и Джады Уиллоу Смит. Девушка рассказала, что не может точно утверждать, что влюблялась в женщин, но не исключает такую возможность.
“Я еще не уверена, что когда влюблялась в женщин, но определенно чувствую, что это может произойти. Ранее я уже чувствовала похожие сильные чувства к ним”, – поделилась девушка.
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