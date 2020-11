Дуа Липа станет персонажем видеоигры FIFA 21

Об этом пишет HYPEBEAST.

Помимо Липы в игру добавят Дэвида Бекхэма, DJ Snake и других знаменитостей.

Отмечается, что певицу включили в число персонажей игры, так как ремикс Мадонны на песню Липы “Love is Religion“, добавили в плейлист FIFA 21.

