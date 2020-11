Об этом актер сообщил в своем Twitter.

Визуализация именных консолей Джонсона появилась в Сети в конце октября этого года. От обычных Xbox Series X они отличаются дополнительной гравировкой с логотипом быка, пожеланием улыбаться от Джонсона и его автографом.

К слову, Джонсон тесно сотрудничал с Microsoft с начала производства Xbox. В 2001 году он участвовал в презентации первой консоли Xbox. Впоследствии актер проводил несколько совместных с Microsoft благотворительных акций. В 2016 году актер раздавал консоли совместно с фондом Make a Wish.

20 yrs ago, @BillGates & I debuted the 1st @Xbox to the world!

Now @Microsoft & I have are surprising some brave & awesome kids. With @GamersOutreach we are gifting 20 children’s hospitals one of a kind “ROCK XBOX Series X" consoles for 50,000+ kids!!

Keep smilin'

-DJ 🤙🏾🖤 pic.twitter.com/snXVXJF3MZ

