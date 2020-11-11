Об этом актер сообщил в своем Twitter.

Визуализация именных консолей Джонсона появилась в Сети в конце октября этого года. От обычных Xbox Series X они отличаются дополнительной гравировкой с логотипом быка, пожеланием улыбаться от Джонсона и его автографом.

К слову, Джонсон тесно сотрудничал с Microsoft с начала производства Xbox. В 2001 году он участвовал в презентации первой консоли Xbox. Впоследствии актер проводил несколько совместных с Microsoft благотворительных акций. В 2016 году актер раздавал консоли совместно с фондом Make a Wish.

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