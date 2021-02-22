Французский дуэт Daft Punk после 28 лет на сцене объявил о распаде. Музыканты опубликовали восьмиминутное прощальное видео.

Ролик опубликован на YouTube-канале дуєта.

В видео под названием “Эпилог” можно увидеть, как участники дуэта — Ги-Мануэль де Омем-Кристо и Томас Бангальтер — идут по пустыне в своих культовых футуристических шлемах.

Затем один из участников группы снимает куртку, а другой устанавливает на его спине таймер. Спустя минуту происходит взрыв. На экране появляется надпись: “1993 — 2021”. Далее звучит трек группы Touch из четвертого и последнего альбома Random Access Memories, вышедшего в 2013 году.

Давний агент дуэта Кэтрин Фрейзер подтвердила американскому изданию Pitchfork, что это видео следует понимать как объявление о распаде Daft Punk. Впрочем, она не назвала причины такого решения.

Дуэт Daft Punk просуществовал почти 30 лет. Он был создан в Париже в 1993 году, а популярность получил в конце 90-х как часть движения французского хауса. В будущем в своем творчестве музыканты удачно комбинировали элементы хауса с фанком, техно, диско, рок и синти-поп музыкой.

Дебютный альбом Homework появился в 1997-м году, он получил положительные отзывы и стал знаковым для танцевальной музыки. В 2001 вышло его продолжение — Discovery. Тогда же музыканты начали появляться на публике в шлемах, которые стали неотъемлемым элементом их стиля.

Третий альбом Human After All 2005 года был встречен не так тепло, хотя синглы Robot Rock и Technologic имели успех в Великобритании. Вслед за ним в 2006-2007 годах группа во время тура выпустила концертный альбом Alive 2007, выигравший Грэмми как Лучший электронный/танцевальный альбом.

После этого группу пригласили для написания музыки для фильма “Трон: Наследие”, вышедшего в 2010 году.

Вскоре после этого группа начинала сотрудничать с Columbia Records и выпустила свой четвертый альбом Random Access Memories, которые прогремел громче предыдущих. Главный сингл альбома Get Lucky достиг ТОП-10 в 32 странах. Сам альбом получил 5 наград Грэмми. По состоянию на 2015 год группа продала более 12 млн копий альбома по всему миру.

Впрочем, после успеха активность группы и ее популярность начали падать. В 2016 году дуэт работал над двумя синглами The Weeknd — I Feel It Coming и Starboy. В 2017 году вместе с группой Parcels был выпущен трек Overnight.

С тех пор о группе не было слышно вплоть до конца 2020 года, когда к 10-летию “Трон: Наследие” был опубликован полный альбом с музыкой к нему, состоящий из 31 композиции и длящийся около 1,5 часа.