Об этом сообщается на Facebook-странице группы.

В альбом вошли 11 треков:

Voices

Suffer

Fractured

Slave to your love

All i hate to give

Liar

Somebody

Numb

Redemption

White horses

Darkest hour

“Первые дни создания этого альбома были бурными и пугающими. Лично для меня это был один из самых мрачных и трудных периодов в моей жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог действовать и почти ничего не чувствовал. Я не знал, будет ли вообще этот альбом. Но время шло, становилось легче, и постепенно я вернулся к музыке. […] Мы решили противостоять нашим демонам, раскопать боль и показать вам все это. Это было сложно, временами невозможно, но как только все начало складываться, мы почувствовали, что ничто не может нас остановить. Мы знали, что делаем что-то особенное. То, чем мы будем безмерно гордиться”, – отметил вокалист Тео Хатчкрафт.

Он добавил, что “Faith” – это коллекция песен, написанных во время личного кризиса. Это песни про изоляцию, отчаяние, боль, сомнение, печаль и, конечно же, веру.

Стоит отметить, что последний альбом Hurts вышел в 2017 году, после группа взяла перерыв в творчестве и напомнила о себе только в мае 2020 года. Тогда Hurts выпустили трек Voices, который также вошел в их новый альбом.

Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 туров по миру.