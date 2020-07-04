Стихотворение Космина опубликовал на своей странице в Facebook.

“Дума про тупий собачий рот

Миколу жіноча приваблює врода,

Іллі – чоловіча заснуть не дає,

А Саша – прихильник собачого рота,

Йому він дарує кохання своє!

Мамуня Сашкова обожнює скорость,

Бабуня – дефолт і в Сибір розворот,

А Сашу не змусять ні Гейтс, ані Сорос

Забути собачий омріяний рот!

Таким уже Сашу створила природа –

Але, до природних байдужий щедрот,

Почав до тупого собачого рота

Слугу ревнувати невдячний народ!

Жорстка до ротів нетерпимість собачих

Себе проявила у справжній красі:

Ніхто, крім Андрюхи, Сашку не пробачив

Того, що Сашко не такий, як усі!

То натяк брудний, то образи прямії,

То кпини на тему собачих ротів…

І тільки Андрюха Сашка зрозуміє,

Бо й сам тільки того ж завжди і хотів.

І сядуть вони на гірському курорті,

І здійснять палкого кохання сеанс:

У кожного – прутень в собачому роті,

І кожному пох, що “існує нюанс”…”

Отметим, что 2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом:

“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”.

Вскоре после публикации пост был удален.

  • Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
  • Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
  • Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.