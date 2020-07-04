Стихотворение Космина опубликовал на своей странице в Facebook.
“Дума про тупий собачий рот
Миколу жіноча приваблює врода,
Іллі – чоловіча заснуть не дає,
А Саша – прихильник собачого рота,
Йому він дарує кохання своє!
Мамуня Сашкова обожнює скорость,
Бабуня – дефолт і в Сибір розворот,
А Сашу не змусять ні Гейтс, ані Сорос
Забути собачий омріяний рот!
Таким уже Сашу створила природа –
Але, до природних байдужий щедрот,
Почав до тупого собачого рота
Слугу ревнувати невдячний народ!
Жорстка до ротів нетерпимість собачих
Себе проявила у справжній красі:
Ніхто, крім Андрюхи, Сашку не пробачив
Того, що Сашко не такий, як усі!
То натяк брудний, то образи прямії,
То кпини на тему собачих ротів…
І тільки Андрюха Сашка зрозуміє,
Бо й сам тільки того ж завжди і хотів.
І сядуть вони на гірському курорті,
І здійснять палкого кохання сеанс:
У кожного – прутень в собачому роті,
І кожному пох, що “існує нюанс”…”
Отметим, что 2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом:
“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”.
Вскоре после публикации пост был удален.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.