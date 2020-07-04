Стихотворение Космина опубликовал на своей странице в Facebook.

“Дума про тупий собачий рот Миколу жіноча приваблює врода, Іллі – чоловіча заснуть не дає, А Саша – прихильник собачого рота, Йому він дарує кохання своє! Мамуня Сашкова обожнює скорость, Бабуня – дефолт і в Сибір розворот, А Сашу не змусять ні Гейтс, ані Сорос Забути собачий омріяний рот! Таким уже Сашу створила природа – Але, до природних байдужий щедрот, Почав до тупого собачого рота Слугу ревнувати невдячний народ! Жорстка до ротів нетерпимість собачих Себе проявила у справжній красі: Ніхто, крім Андрюхи, Сашку не пробачив Того, що Сашко не такий, як усі! То натяк брудний, то образи прямії, То кпини на тему собачих ротів… І тільки Андрюха Сашка зрозуміє, Бо й сам тільки того ж завжди і хотів. І сядуть вони на гірському курорті, І здійснять палкого кохання сеанс: У кожного – прутень в собачому роті, І кожному пох, що “існує нюанс”…”

Отметим, что 2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом:

“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”.

Вскоре после публикации пост был удален.