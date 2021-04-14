«Думатиму про тебе»: Тейлор Свіфт розчулила медсестру, яка працює у COVID-лікарні

Співачка Тейлор Свіфт зворушливо подякувала медсестрі Брітті Томасон, яка з початку пандемії допомагає хворим на коронавірус, за її тяжку працю.

Про це медсестра розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що Брітта отримала таємничу коробку, перебуваючи на роботі. Коли жінка відкрила її, то була надзвичайно зворушена, адже цей подарунок відправила їй сама Тейлор Свіфт.

“Не забувайте про мене … Я буду плакати решту дня”, – написала Томасон.

Вона додала, що ніколи не сподівалась бути шанувальницею, якій пощастить отримати такий подарунок від кумира.

Крім безлічі ексклюзивних речей, у коробці Брітта знайшла рукописний лист, який написала їй співачка.

“Я не можу прочитати, тому що плакатиму… Я у шоковому стані! Боже мій. Подивіться на всі ці речі”, – сказала Брітта.

Свіфт надіслала медсестрі багато одягу, косметики та аксесуарів. Однак найціннішим для Брітти став рукописний лист від співачки.

“Люба Брітто, я хотіла написати тобі й особисто подякувати за те, що ти працюєш на передовій цієї пандемії й за те, що ти надзвичайно смілива, адже наражаєш себе на небезпеку, щоб допомогти іншим. Мене настільки надихнула твоя пристрасть допомагати своїм пацієнтам та піклуватися про них… Мене так зворушило, що тобі подобається моя музика!”, – написала Свіфт.

Вона зазначила, що надіслала жінці затишний одяг, який вона може вдягати, коли перебуває вдома та відпочиває від роботи.

“Я думатиму про тебе, і назавжди вдячна! Люблю, Тейлор”, – додала співачка.

Зазначимо, що медсестра отримала подарунок від зірки через кілька днів після виходу її інтерв’ю газеті The Telegraph. У розмові з журналістами жінка зізналася, що її покликанням є допомога людям.

Коли її запитали про улюблені справи після роботи, медсестра зазначила: “Я люблю Тейлор Свіфт. Я – Свіфті. Я не буду це заперечувати”.