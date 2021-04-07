Covid-19 Украина

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«Очень странные дела 4»: звезда сериала Гейтен Матараццо рассказал детали нового сезона

Звезда сериала "Очень странные дела" Гейтен Матараццо раскрыл некоторые детали съемочного процесса 4 сезона.

Среда, 7 апреля 2021, 19:55

Об этом актер рассказал во время интервью американскому изданию Entertainment Tonight.

Этот сериал от Netflix умеет удивлять юмором, интригой и элементами хоррора. Однако с каждым сезоном история становится все более драматичной.

Матараццо, который играет Дастина Хендерсона, сказал, что в 4 сезоне “Очень странные дела” станут еще более серьезным. Он отметил, что герои подросли, а это значит, что и сериал теперь будет казаться более “зрелым”, чем раньше.

“Это более зрелый сезон. Я думаю, авторы это делают специально. Они хотят, чтобы шоу росло вместе с детьми. Мы взрослеем, и наши персонажи должны становиться старше”, – сказал актер.

Он заявил, что “в восторге от того, каким будет этот сезон”. По словам Матараццо, герои будут сталкиваться с различными трудными ситуациями. Однако они будут использовать их в собственных интересах.

Он положительно оценил работу режиссеров – братьев Даффер. Актер отметил, что они умело используют то, что герои выросли. В сезоне не будет резких драматических прыжков. Однако уровень напряжения будет расти постепенно.

О сюжете актер решил не говорить.

К своим ролям в новых сериях также вернутся Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Наталья Дайер, Джо Кире, Майя Хоук, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Калеб Маклафлин, Чарли Хитон и Ноа Шнапп.

Премьеру ожидают в 2021 году. Дата пока не указывается.

Теги: видео, сериал, Netflix

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