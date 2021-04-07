«Очень странные дела 4»: звезда сериала Гейтен Матараццо рассказал детали нового сезона

Об этом актер рассказал во время интервью американскому изданию Entertainment Tonight.
Этот сериал от Netflix умеет удивлять юмором, интригой и элементами хоррора. Однако с каждым сезоном история становится все более драматичной.
Матараццо, который играет Дастина Хендерсона, сказал, что в 4 сезоне “Очень странные дела” станут еще более серьезным. Он отметил, что герои подросли, а это значит, что и сериал теперь будет казаться более “зрелым”, чем раньше.
“Это более зрелый сезон. Я думаю, авторы это делают специально. Они хотят, чтобы шоу росло вместе с детьми. Мы взрослеем, и наши персонажи должны становиться старше”, – сказал актер.
Он заявил, что “в восторге от того, каким будет этот сезон”. По словам Матараццо, герои будут сталкиваться с различными трудными ситуациями. Однако они будут использовать их в собственных интересах.
Он положительно оценил работу режиссеров – братьев Даффер. Актер отметил, что они умело используют то, что герои выросли. В сезоне не будет резких драматических прыжков. Однако уровень напряжения будет расти постепенно.
О сюжете актер решил не говорить.
К своим ролям в новых сериях также вернутся Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Наталья Дайер, Джо Кире, Майя Хоук, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Калеб Маклафлин, Чарли Хитон и Ноа Шнапп.
Премьеру ожидают в 2021 году. Дата пока не указывается.
- Студия Disney назвала дату релиза римейка классического мультфильма о Круэлле Де Виль. Фильм “Круэлла” выйдет на экраны 28 мая 2021 года.