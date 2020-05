Рейтинг “The best films of 2020 so far” был опубликован 12 мая.

Среди 30 лент, отобранных журналистами, есть два, съемки которых приходили в Украине.

Так 10-е место в ТОПе получил фильм “Цена правды” (Mr. Jones) польского режиссера Агнешки Холланд. Лента рассказывает о валлийском репортере, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.

Съемки проходили в Украине, Польше (Нижняя Силезия) и Великобритании (Шотландия). Сцены, действие которых происходит в Москве, снимались в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ленте также присутствуют несколько украинских и польских актеров.

29-е место в рейтинге получила лента “ДАУ. Наташа”. Это “Дау. Наташа” — художественный фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель 2020 года, являющийся частью кино-арт-проекта “Дау”. Съемки фильма проходили в Украине, Германии и Великобритании.

Действие в фильме происходит в СССР в 1950-е. Лета рассказывает о заведующей столовой в в секретном НИИ по имени Наташа. Днем женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой – подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем. Однажды на вечеринке Наташа сближается с приглашенным французским ученым Люком Биге, а на следующий день её вызывает на допрос генерал КГБ.

Вот полный список фильмов, вошедших в рейтинг издания: