Рейтинг “The best films of 2020 so far” был опубликован 12 мая.

Среди 30 лент, отобранных журналистами, есть два, съемки которых приходили в Украине.

Так 10-е место в ТОПе получил фильм “Цена правды” (Mr. Jones) польского режиссера Агнешки Холланд. Лента рассказывает о валлийском репортере, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.

Съемки проходили в Украине, Польше (Нижняя Силезия) и Великобритании (Шотландия). Сцены, действие которых происходит в Москве, снимались в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ленте также присутствуют несколько украинских и польских актеров.

29-е место в рейтинге получила лента “ДАУ. Наташа”. Это “Дау. Наташа” — художественный фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель 2020 года, являющийся частью кино-арт-проекта “Дау”. Съемки фильма проходили в Украине, Германии и Великобритании.

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Действие в фильме происходит в СССР в 1950-е. Лета рассказывает о заведующей столовой в в секретном НИИ по имени Наташа. Днем женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой – подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем. Однажды на вечеринке Наташа сближается с приглашенным французским ученым Люком Биге, а на следующий день её вызывает на допрос генерал КГБ.

Вот полный список фильмов, вошедших в рейтинг издания:

  1. “1917”
  2. “Неограненные драгоценности” / Uncut Gems
  3. “Будь естественным” / Be Natural
  4. “Волны” / Waves
  5. “Дитя погоды” / Weathering With You)
  6. “История Дэвида Копперфилда” / The Personal History of David Copperfield
  7. “Замечательный день в нашем районе” / A Beautiful Day in the Neighbourhood
  8. “Кстати о деревьях” / Talking About Trees
  9. “Маяк” / The Lighthouse
  10. “Цена правды” / Mr Jones
  11. “Паразиты” / Parasite
  12. “Темные воды” / Dark Waters
  13. “Портрет девушки в огне” / Portrait of a Lady on Fire
  14. “Подлинная история банды Келли” / True History of the Kelly Gang
  15. “Бабочка-белянка” / Sulphur and White
  16. “Виталина Варела” / Vitalina Varela
  17. “Идеальный кандидат” / The Perfect Candidate
  18. “Domains”
  19. “А потом мы танцевали” / And Then We Danced
  20. “Бакурау” / Bacurau
  21. “Мисс Плохое поведение” / Misbehaviour
  22. “Правда” / The Truth
  23. “Вивариум” / Vivarium
  24. “Та, которой не было” / Who You Think I Am
  25. “Папа, сдохни” / Why Don’t You Just Die!
  26. “История Beastie Boys” / Beastie Boys Story
  27. Circus of Books
  28. “Моффи” / Moffie
  29. “ДАУ. Наташа” / DAU. Natasha
  30. “Ассистентка” / The Assistant