Рейтинг “The best films of 2020 so far” был опубликован 12 мая.
Среди 30 лент, отобранных журналистами, есть два, съемки которых приходили в Украине.
Так 10-е место в ТОПе получил фильм “Цена правды” (Mr. Jones) польского режиссера Агнешки Холланд. Лента рассказывает о валлийском репортере, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.
Съемки проходили в Украине, Польше (Нижняя Силезия) и Великобритании (Шотландия). Сцены, действие которых происходит в Москве, снимались в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ленте также присутствуют несколько украинских и польских актеров.
29-е место в рейтинге получила лента “ДАУ. Наташа”. Это “Дау. Наташа” — художественный фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель 2020 года, являющийся частью кино-арт-проекта “Дау”. Съемки фильма проходили в Украине, Германии и Великобритании.
Действие в фильме происходит в СССР в 1950-е. Лета рассказывает о заведующей столовой в в секретном НИИ по имени Наташа. Днем женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой – подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем. Однажды на вечеринке Наташа сближается с приглашенным французским ученым Люком Биге, а на следующий день её вызывает на допрос генерал КГБ.
Вот полный список фильмов, вошедших в рейтинг издания:
- “1917”
- “Неограненные драгоценности” / Uncut Gems
- “Будь естественным” / Be Natural
- “Волны” / Waves
- “Дитя погоды” / Weathering With You)
- “История Дэвида Копперфилда” / The Personal History of David Copperfield
- “Замечательный день в нашем районе” / A Beautiful Day in the Neighbourhood
- “Кстати о деревьях” / Talking About Trees
- “Маяк” / The Lighthouse
- “Цена правды” / Mr Jones
- “Паразиты” / Parasite
- “Темные воды” / Dark Waters
- “Портрет девушки в огне” / Portrait of a Lady on Fire
- “Подлинная история банды Келли” / True History of the Kelly Gang
- “Бабочка-белянка” / Sulphur and White
- “Виталина Варела” / Vitalina Varela
- “Идеальный кандидат” / The Perfect Candidate
- “Domains”
- “А потом мы танцевали” / And Then We Danced
- “Бакурау” / Bacurau
- “Мисс Плохое поведение” / Misbehaviour
- “Правда” / The Truth
- “Вивариум” / Vivarium
- “Та, которой не было” / Who You Think I Am
- “Папа, сдохни” / Why Don’t You Just Die!
- “История Beastie Boys” / Beastie Boys Story
- Circus of Books
- “Моффи” / Moffie
- “ДАУ. Наташа” / DAU. Natasha
- “Ассистентка” / The Assistant