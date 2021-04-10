Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

“Творится история”, – написал Джонсон.

По его словам, съемочная группа “Черного Адама” состоит из звезд – “невероятно талантливых, целеустремленных, преданных делу и сосредоточенных на том, чтобы поднять планку и представить что-то особенное всему миру”.

Дуэйн Джонсон сыграет в фильме главного героя – суперзлодея Черного Адама. В фильме он будет сражаться с Обществом справедливости Америки, куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений therock (@therock)