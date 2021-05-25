Про це повідомляється на сайті Christie’s.
Так, картина “Розпродаж закінчується сьогодні” пішла з молотка за 47 мільйонів гонконзьких доларів (6,06 мільйона доларів США), картина “Колібрі” – за 15,9 мільйона гонконзьких доларів (2,04 мільйона доларів США).
Аукціон пройшов 24 травня, на ньому були представлені 73 роботи різних художників, з них 72 були продані в цілому за 204 млн доларів США. Найдорожчою стала картина американського художника Жан-Мішеля Баскія “Без назви (Одноокий, або ксерокопіювати особа)”, яка була продана за 30,2 мільйона доларів США.
- Раніше повідомлялося, що аукціонний дім Sotheby’s вперше дозволив придбати картину за криптовалюту. Нею стала робота відомого британського вуличного художника Бенксі.