В Карсоне (штат Калифорния) на арене Dignity Health Sports Park состоялся выставочный поединок двух легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса–младшего. Поединок завершился ничьей.

Об этом сообщает BBC Sport.

Майк Тайсон сказал, что “продолжит идти дальше и делать больше” на боксерском ринге после боя с Роем Джонсом-младшим.

54-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе последний раз выходил на ринг 15 лет назад, а его соперник – 51-летний Джонс – в 2018 году.

Американский рэпер Снуп Догг, который комменрировал бой на американском телевидении, сказал, что поединок Тайсона и Джонса был похож на то, как “два моих дяди дерутся на барбекю”.

😂😂 Snoop Dogg said about Roy Jones Jr and Mike Tyson “This shit is like two of my uncles fighting at a barbecue!” #tysonvsjones #TysonJones pic.twitter.com/JbQAgeZQqT — freewilly2.0 (@therealwill1723) November 29, 2020

Уже с первого раунда соперники начали размениваться ударами. Тайсон больше рвался вперед, выдавая удары, в то время как Джонс пытался двигаться плавно. Тайсон нанес пару хороших хуков слева, несколько ударов по торсу Джонса, ускорял темп.

Раунды длились по две минуты, а не три, как обычно. Было заметно, что боксеры устали. Тем не менее они прошли все 8 раундов.

Судьи поединка присудили ничейный результат, а уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двоим.

Фото: Lynn Millspaugh, USA TODAY Sports

Тайсон сказал, что доволен результатом боя, и дал понять, что его будущее не нацелено на профессиональный подход: “Это больше, чем чемпионаты, мы гуманисты, мы помогаем людям. Я счастлив, что получил этот пояс, и я буду продолжать идти дальше и делать больше”.

Джонс, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, сказал, что обсудит со своей семьей, прежде чем снова задумываться о рынге, и добавил: “Я не бьюсь вничью, но этот чувак такой сильный. Когда он бьет тебя, его удары, удары по корпусу, все болит. Я доволен ничьей”.

Напомним, что в 2015 году Рой Джонс-младший получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Путин.

“Удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Джонса-младшего Роя Левесты, родившегося 16 января 1969 года в Соединенных Штатах Америки”, — говорится в тексте указа.

Майк Тайсон в свое время выразил поддержку Украине из-за войны на востоке. Во время кинофестиваля Tribeca Film Festival, который проходил в Нью-Йорке, он воскликнул российским журналистам: “Убирайтесь вон из Украины!” (Get out of Ukraine!) …

… а уже через несколько лет, находясь в Екатеринбурге, Тайсон заявил, что не против получить российское гражданство.

На видео с 20:50