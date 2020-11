Об этом сообщает BBC Sport.

Майк Тайсон сказал, что “продолжит идти дальше и делать больше” на боксерском ринге после боя с Роем Джонсом-младшим.

54-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе последний раз выходил на ринг 15 лет назад, а его соперник – 51-летний Джонс – в 2018 году.

Американский рэпер Снуп Догг, который комменрировал бой на американском телевидении, сказал, что поединок Тайсона и Джонса был похож на то, как “два моих дяди дерутся на барбекю”.

😂😂 Snoop Dogg said about Roy Jones Jr and Mike Tyson “This shit is like two of my uncles fighting at a barbecue!” #tysonvsjones #TysonJones pic.twitter.com/JbQAgeZQqT

— freewilly2.0 (@therealwill1723) November 29, 2020