Об этом сообщила пресс-служба “Шахтера”.

“Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты – отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу“, – говорится в сообщении.

Еще 9 игроков “Шахтера“, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября, остаются на самоизоляции. Они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.