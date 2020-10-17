Об этом сообщила пресс-служба “Шахтера”.
“Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты – отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу“, – говорится в сообщении.
Еще 9 игроков “Шахтера“, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября, остаются на самоизоляции. Они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.
- Напомним, 4 октября футбольный клуб “Шахтер” пошел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала. COVID-19 нашли после матча с “Десной”.