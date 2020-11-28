Герцог и герцогиня Кембриджские никогда не ругают своих детей, когда они ведут себя непослушно.

Об этом пишет издание The Sun.

Источник рассказал, что Кейт и Уильям используют “диван для беседы”, когда шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи ведут себя непослушно.

“Непослушного ребенка забирают с места ссоры, и Кейт или Уильям спокойно с ним разговаривают. Им все разъясняют, описывают последствия, и они никогда не кричат ​​на них. Кричать на детей категорически запрещено, недопустим даже намек на это. Кэтрин немного строже ведет себя с детьми, чем Уильям”, – рассказал источник.

Кроме того, няня королевской семьи никогда не принимает решения по вопросам дисциплины самостоятельно. Она должна согласовать это с Кейт и Уильямом. Инсайдер добавил, что Кейт и Уильям – очень требовательные родители, но публика об этом никогда не догадается. Воспитание детей в этой семье балансирует от расслабленности к требовательности.

“Они прислушиваются к детям, но сохраняют твердость. Джорджа, Шарлотту и Луи часто хвалят за то, что они хорошо ведут себя на публике”, – сказал инсайдер.