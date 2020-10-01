Видео опубликовано на YouTube-канале Джамалы.

Режиссером ролика стал Максим Коцкий, а оператором – Дмитрий Чернявский.

Съемки клипа прошли в Киевской области на территории ландшафтного заказника “Васильковские Карпаты”.

“Снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера. И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям”, – рассказала Джамала.

По ее словам, особенностью видео стало то, что на площадке съемочная группа и артисты создавали новое время, возможно, антиутопию.

“Где каждый живет на своём острове в одиночестве, но при этом понимает, что настоящее рождается в общении, обмене мыслями, дружбе, любви. Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Наше видео про настоящую дружбу и обмен творческой энергией, про умение восторгаться талантом другого человека”, – добавила певица.

В свою очередь, Pianoбой отметил, что он не большой фанат съемок и как такового красивого вижуала. Поэтому он любит клипы, в которых его нет в кадре.

“Но в случае с “Эндорфинами” все произошло как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино – и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И да пребудут с нами эндорфины!” – добавил исполнитель.