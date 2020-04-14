Об этом она написала в Instagram.

“Хочу поговорить с вами об осознанном потреблении. Ну, согласитесь, что мы с вами потребляем все больше и больше, зачастую нам не всё это нужно. Многие выбрасывают практически новую одежду, хотя она могла бы служить и другим людям”, – отметила певица.

Она заявила, что категорически против накопления вещей и “не бегает судорожно по магазинам в поисках десятого платья за неделю”.

“У меня можно найти любимые платья, обувь, которым и по 10 лет. И они для меня всё так же юзабельны. Я за то, чтоб вещи служили как можно дольше. Если я долго не надеваю какую-то вещь, передаю ее на благотворительность или раздаю родственникам и знакомым. Мне это искренне приносит радость”, – рассказала Джамала.

И сидя дома, ей пришла идея обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей.

Для этого певица создала отдельную страницу в Instagram – @looks_of_jamala – где можно будет приобрести ее модные вещи.

“Вы сделаете доброе дело — поможете обеспечить врачей защитными костюмами”, – подчеркнула певица.

На страничке Looks of Jamala уже появились первые вещи, например:

Джинсовый тренч Zara за 800 грн;

Пальто WeAnnaBe (25% шерсть, 75% акрил) за 900 грн;

Тренч VIGIO с кожаными рукавами за 900 грн;

Куртка Poustovit, 100% шерсть, за 700 грн;

Дизайнерский тренч Obrani за 1700 грн;

Пальто Poustovit, 100% шерсть, за 1500 грн;

Плащ двубортный, Швеция, за 1000 грн;

Велюровое пальто Paskal за 1500 грн;

Лаковый плащ ODeg Desighn за 1500 грн.