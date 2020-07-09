Об этом она написала в Instagram.
Певица поделилась, что для нее грудное вскармливание – это постоянный стресс и “самое-самое-самое сложное в материнстве”.
“Процесс кормления ребенка — стресс на всех уровнях! Сначала волнуешься, чтоб пришло молоко, потом — чтоб его хватало, затем переживаешь – а что, если ребёнок не наедается. А дальше — что съесть, потому что у малыша колики”, – рассказала она.
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Не думала, что напишу об этом, но в insta либо ничего, либо то, что сама переживала или переживаю. Даже сейчас, когда пишу этот пост, я кормлю 🤪 ⠀ Грудное вскармливание (ГВ) ⠀ Для меня, наверное, это самое-самое-самое сложное в материнстве! Процесс кормления ребёнка — стресс на всех уровнях! Сначала волнуешься, чтоб пришло молоко, потом — чтоб его хватало, затем переживаешь – а что, если ребёнок не наедается. А дальше — что съесть, потому что у малыша колики. И ты не ешь ничего вредного, а колики все равно продолжаются! Даёшь какие-то капли, но тут как при насморке: будешь капать — пройдет через 7 дней, не будешь — через неделю😂 ⠀ Я преклоняюсь перед девушками, которые кормят достаточно долго — год и больше! Эмира я кормила 7,5 месяцев, находясь в нереальном концертном графике. И расстояние Славутич-Мариуполь поставило точку в нашем ГВ. Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень. Стресс для нас обоих. Мамам, которые находятся в активном рабочем графике, это очень сложно. ⠀ Конечно, я за ГВ, но могу повторить, что это самый сложный момент в материнстве. Тут успех зависит от двух людей – мамы и малыша! Влияет твоё питание, да что там, абсолютно всё! Я уже молчу о стрессе, недосыпе. Ты должен быть как робот: пьешь литрами воду, фиточай… Думаешь, родила — всё, начинаю худеть! И сразу нет молока! Тогда со страхом начинаешь есть всё 😭 Какое тут спокойствие? ⠀ Есть такое выражение «весь мозг в молоко». Я это действительно переживала! Нужно было покормить, затем — сцедить, чтобы оставить на ещё одно вскармливание, побежать на саундчек, а затем отыграть концерт. Помню, что путала значения слов в разговорах с людьми, видела ухмылки на их лицах. Но все мои мысли были заняты одним — как накормить ребёнка! Природа за нас так все придумала. Первые месяцы жизни малыша самые сложные. Это время нам нужно, чтобы напитать своего детеныша всем необходимым, все мысли мамы заняты только этим. ⠀ Девушки, которые кормят, вы крутые! Не корите себя, если приходится закончить ГВ. Негативно отношусь, когда упрекают, что кто-то недолго кормит грудью своего ребёнка. У каждого на то свои причины, это нужно уважать. Малышки, держите
Джамала рассказала, что кормила первого сына, Эмира, 7,5 месяцев. При этом она продолжала концертную деятельность.
“Конечно, я за грудное вскармливание, но могу повторить, что это самый сложный момент в материнстве”, – поделилась она.
Она выразила восхищение в отношении девушек, которые кормят грудью на протяжении длительного времени, а при этом еще и активны по жизни.
“Девушки, которые кормят, вы крутые! Не корите себя, если приходится закончить ГВ. Негативно отношусь, когда упрекают, что кто-то недолго кормит грудью своего ребенка. У каждого на то свои причины, это нужно уважать”, – резюмировала певица.
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Aile. Родина. Family ⠀ Виписка 23.06.2020 ⠀ Дякую за світлини чудовій Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти @pershyipodyh ⠀ #Maşallah
- Украинская певица Джамала рассказала, как меняется ее новорожденный сын Селим-Гирай.