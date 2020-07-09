Украинская певица Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз, рассказала о личном опыте грудного вскармливания.

Об этом она написала в Instagram.

Певица поделилась, что для нее грудное вскармливание – это постоянный стресс и “самое-самое-самое сложное в материнстве”.

“Процесс кормления ребенка — стресс на всех уровнях! Сначала волнуешься, чтоб пришло молоко, потом — чтоб его хватало, затем переживаешь – а что, если ребёнок не наедается. А дальше — что съесть, потому что у малыша колики”, – рассказала она.

Джамала рассказала, что кормила первого сына, Эмира, 7,5 месяцев. При этом она продолжала концертную деятельность.

“Конечно, я за грудное вскармливание, но могу повторить, что это самый сложный момент в материнстве”, – поделилась она.

Она выразила восхищение в отношении девушек, которые кормят грудью на протяжении длительного времени, а при этом еще и активны по жизни.

“Девушки, которые кормят, вы крутые! Не корите себя, если приходится закончить ГВ. Негативно отношусь, когда упрекают, что кто-то недолго кормит грудью своего ребенка. У каждого на то свои причины, это нужно уважать”, – резюмировала певица.