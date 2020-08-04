Украинская певица Джамала, которая отправилась с двумя маленькими детьми на отдых в Турцию, поделилась с подписчиками шестью лайфхаками.

Об этом она написала в Instagram.

Джамала посоветовала брать чемоданы по количеству взрослых людей, но не везти с собой “маленькие” чемоданы, которые должны везти дети.

“Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых”, – написала певица.

Что касается вещей, артистка считает, что нужно брать половину от задуманного. То есть собрать все вещи, которые считаете необходимыми, и по факту взять половину из них.

Коляска. Джамала советует брать такую, которая будет легко разбираться и собираться – буквально одним нажатием.

Для ручной клади Джамала выбирает рюкзак, в который складывает все необходимое для детей, даже на случай форс-мажорных обстоятельств.

В качестве легкого перекуса она посоветовала брать печенье, яблоки и бананы.

И последний, но не по значимости, лайфхак – “закачать побольше мультиков”.