Об этом она написала в Instagram.
Джамала посоветовала брать чемоданы по количеству взрослых людей, но не везти с собой “маленькие” чемоданы, которые должны везти дети.
“Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых”, – написала певица.
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Летать возможно хуже не летать (знаки препинания расставьте сами) ⠀ Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше 😂 Подозреваю, что вы и так все знаете без меня, конечно. Но поделюсь своими лайфхаками: ⠀ ✈️ Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод 😂 Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых. ✈️ Раз уже заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину. ✈️ Коляска. Обязательно должна легко разбираться – локтем, ногой – одним нажатием. ✈️ В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Ладно, с пустыней переборщила 😂 Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом. ✈️ Лёгкий перекус — печеньки, яблоки, бананы. ✈️ Закачать побольше мультиков! Обязательно!!! ⠀ И самое главное — это терпение 😀
Что касается вещей, артистка считает, что нужно брать половину от задуманного. То есть собрать все вещи, которые считаете необходимыми, и по факту взять половину из них.
Коляска. Джамала советует брать такую, которая будет легко разбираться и собираться – буквально одним нажатием.
Для ручной клади Джамала выбирает рюкзак, в который складывает все необходимое для детей, даже на случай форс-мажорных обстоятельств.
В качестве легкого перекуса она посоветовала брать печенье, яблоки и бананы.
И последний, но не по значимости, лайфхак – “закачать побольше мультиков”.
- Ранее сообщалось, что украинская певица Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз, рассказала о личном опыте грудного вскармливания.