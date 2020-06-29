Джамала показала первые фото с новорожденным сыном

Как сообщалось ранее, 20 июня 36-летняя звезда во второй раз стала мамой. Новорожденного мальчика назвали Селим-Гирай. 24 июня певицу выписали из роддома.

В понедельник исполнительница поделилась с подписчиками снимками с прогулки с малышом на свежем воздухе. В описании к снимкам Джамала шутя назвала сына своим “любимым релизом”.

“Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке!”, — написала она.