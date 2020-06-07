Свежие фото она опубликовала в Instagram.

На этот раз певица позировала перед объективом фотокамеры в ярком струящемся платье оранжевого цвета.

Ранее Джамала практически каждый день радовала поклонников новыми снимками, но делала она их, как правило, в домашней обстановке.

На снимках Джа в ярком оранжевом платье на черном фоне в какой-нибудь фотостудии.