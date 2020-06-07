Свежие фото она опубликовала в Instagram.
На этот раз певица позировала перед объективом фотокамеры в ярком струящемся платье оранжевого цвета.
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Час маків 🌺 ⠀ Ph. @pershyipodyh Dress @d_angelann Make up @mpiroyan85
Ранее Джамала практически каждый день радовала поклонников новыми снимками, но делала она их, как правило, в домашней обстановке.
На снимках Джа в ярком оранжевом платье на черном фоне в какой-нибудь фотостудии.
- Украинская певица Джамала, которая уже на последних неделях беременности, рассказала подписчикам о том, как ей удается справляться со стрессом.