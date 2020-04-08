Об этом она написала в Instagram.

Артистка отметила, что за время общенационального карантина, вместе с сыном Эмиром-Рахманом, собирает конструктор, рисует, лепит из пластилина и так далее. Также молодая мама учит с 2-летним ребенком буквы и цвета.

“Фантазия заканчивается… Я уже не могу одно и то же по кругу”, – написала певица, попросив порекомендовать мультики для ее ребенка.

Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.

Стоит отметить, что 20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.