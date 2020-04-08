Об этом она написала в Instagram.
Артистка отметила, что за время общенационального карантина, вместе с сыном Эмиром-Рахманом, собирает конструктор, рисует, лепит из пластилина и так далее. Также молодая мама учит с 2-летним ребенком буквы и цвета.
“Фантазия заканчивается… Я уже не могу одно и то же по кругу”, – написала певица, попросив порекомендовать мультики для ее ребенка.
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Фантазія закінчується 😂 Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома? Ми — ⠀ • збираємо конструктор, ⠀ • малюємо; ⠀ • ліпимо з пластиліну, ⠀ • вчимо букви, кольори і т.д. ⠀ І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і те саме по колу 😂😭 ⠀ P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна 😂😂😂 ⠀ #разомвдома #togetherathome
Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.
Стоит отметить, что 20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.
- В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.