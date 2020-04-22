Своими чувствами она поделилась в Instagram.
По словам Джамалы, сейчас у нее нет много времени на переживания, ведь нужно заниматься маленьким сыном Эмиром-Рахманом, которому скоро исполнится два года.
“Чувствую себя хорошо. По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое – испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмиру, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. В первую беременность ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя”, – поделилась Джамала.
А еще певица добавила, что в этот период чувствует себя очень красивой.
“Еще мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше. Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой. А еще сейчас много красивой одежды для беременных. Ты становишься просто богиней!” – отметила певица.
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В ожидании второго ребёнка. ⠀ Много комментариев на эту тему, поэтому решила написать. ⠀ Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое – испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. ⠀ Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя 😂 А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? ⠀ Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутсвие сна и т.д. ⠀ Но кто об этом потом вспомнит? 😂 ⠀ Во второй раз тело кажется больше готово 🙂 Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше 😂💋 ⠀ Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней ❤️ ⠀ Кстати, что это за ерунда: «похорошела — будет девочка, не изменилась — ждёт мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают» ⠀ Прекратите это немедленно! Вас читают беременные! 😂 А они и так мнительные! ⠀ Они все прекрасны! 🌷
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