Певица Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала о своих ощущениях в этот период.

Своими чувствами она поделилась в Instagram.

По словам Джамалы, сейчас у нее нет много времени на переживания, ведь нужно заниматься маленьким сыном Эмиром-Рахманом, которому скоро исполнится два года.

“Чувствую себя хорошо. По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое – испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмиру, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. В первую беременность ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя”, – поделилась Джамала.

А еще певица добавила, что в этот период чувствует себя очень красивой.

“Еще мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше. Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой. А еще сейчас много красивой одежды для беременных. Ты становишься просто богиней!” – отметила певица.