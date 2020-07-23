Украинская певица Джамала улетела на отдых в Турцию вместе с мужем и двумя сыновьями.

Об этом она сообщила в Instagram.

Артистка написала, что они будут отдыхать в турецком городе Мармарис, на побережье Средиземного моря.

Джамала назвала себя и членов своей семьи “сумасшедшими”, отметив, что они отважились на отпуск в такое непростое время.

“Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса”, – написала Джамала.