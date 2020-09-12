Об этом Джамала сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Каждый раз в конце лета слышу одно и то же: “Лето пролетело очень быстро. В этом году особенно быстро”. И так каждый раз. Наверное, это потому, что нам всем нравится быть в лете! Ведь это пора отпусков, любви, беззаботности, радости, встреч и т.д. Все скучают по лету! Абсолютно все! А если попробовать сохранить в себе тепло лета? И жить с этой ноткой до следующего? Вот такая вам абсолютно светлая и наивная песня про эндорфины!” – написала она.

По словам Джамалы, эту песню она написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом.

“Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа. Потом я отправила демку Pianoбою. Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа… Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация”, – рассказала певица.