Об этом певица сообщила в своем Instagram.

“Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время”, – написала певица в подписи к посту.

Джамала также поделилась трогательными снимками своей семьи, которая ждала пополнения.

Стоит отметить, что Селим стал вторым ребенком в семье певицы. У Джамалы есть еще 2-летний сын Эмир-Рахман.

Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.

20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.