Об этом певица сообщила в своем Instagram.
“Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время”, – написала певица в подписи к посту.
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Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час 😂) ⠀ #Maşallah 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 ⠀ #itsaboy
Джамала также поделилась трогательными снимками своей семьи, которая ждала пополнения.
Стоит отметить, что Селим стал вторым ребенком в семье певицы. У Джамалы есть еще 2-летний сын Эмир-Рахман.
Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.
20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.
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