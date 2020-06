View this post on Instagram

Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час 😂) ⠀ #Maşallah 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 ⠀ #itsaboy