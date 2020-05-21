#Буквы собрали самые яркие образы.
Несмотря на то, что праздник не официальный – поклонников у него огромное количество. Политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены – все публикуют фотографии или селфи в вышиванках.
Например, беременная Джамала устроила целую домашнюю фотосессию в своих платьях-вышиванках.
Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк написал: “Поздравляю всех украинцев с Днем нашей вышиваночки”.
Олег Скрипка, лидер “Воплей Видоплясова” похватился своей вышитой рубашкой.
“Дорогие, поздравляю вас с Днем Вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и повсюду. Наш прекрасный праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь”, – написал Скрипка.
Телеведущая “1+1” Маричка Падалко для эфира также выбрала вышиванку.
Беременная певица Светлана Тарабарова также поздравила украинцев с днем вышиванки.
Певица Екатерина Бужинская также опубликовала фото, на котором вся ее “интернациональная семья” в вышиванках.
Спортивный тренер Анита Луценко:
Телеведущие Екатерина Осадчая с супругом Юрием Горбуновым:
Балерина Екатерина Кушнир:
Актриса Ольга Сумськая написала, что давно уже воспринимает вышиванку, как повседневную одежду, в которой чувствует себя уверенно и ярко.
Строгмен Василий Вирастюк:
Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.
Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.
- Поисковая система Google посвятила новый дудл Всемирному дню вышиванки.
- Украинские полярники с антарктической станции “Академик Вернадский” записали поздравление ко Дню вышиванки.