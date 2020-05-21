Сегодня, 21 мая, в День вышиванки украинские звезды шоубизнеса решили похвастаться своими вышитыми сорочками.

#Буквы собрали самые яркие образы.

Несмотря на то, что праздник не официальный – поклонников у него огромное количество. Политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены – все публикуют фотографии или селфи в вышиванках.

Например, беременная Джамала устроила целую домашнюю фотосессию в своих платьях-вышиванках.

Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк написал: “Поздравляю всех украинцев с Днем нашей вышиваночки”.

Олег Скрипка, лидер “Воплей Видоплясова” похватился своей вышитой рубашкой.

“Дорогие, поздравляю вас с Днем Вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и повсюду. Наш прекрасный праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь”, – написал Скрипка.

Телеведущая “1+1” Маричка Падалко для эфира также выбрала вышиванку.

Беременная певица Светлана Тарабарова также поздравила украинцев с днем вышиванки.

Певица Екатерина Бужинская также опубликовала фото, на котором вся ее “интернациональная семья” в вышиванках.

Спортивный тренер Анита Луценко:

Телеведущие Екатерина Осадчая с супругом Юрием Горбуновым:

Балерина Екатерина Кушнир:

Актриса Ольга Сумськая написала, что давно уже воспринимает вышиванку, как повседневную одежду, в которой чувствует себя уверенно и ярко.

Строгмен Василий Вирастюк:

Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.

Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.