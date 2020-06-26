Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Съемки сцены с участием Джамалы проходили в замке Небуорт-хаус XV века в английском графстве Хартфордшир.

“В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: “Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения”. И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов “Незваные гости” и “Шанхайские рыцари” Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!” – вспоминает певица.

По ее словам, на съемках ее впечатлило все, начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы.

“Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на “Оскар”!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю “Дневник памяти”) и известным красавчиком Дэном Стивенсоном”, – рассказала Джамала.

Кроме нее, в ленте Netflix сыграли Нетта Барзилай, Лорин, Александр Рыбак и другие. Эту встречу на съемочной площадке артистка сравнила со встречей одноклассников.

Отметим, что “Евровидение: История огненной саги” уже можно посмотреть на Netflix.