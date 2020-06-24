Фото и видео певица опубликовала в Instagram Stories.
На фото и видео Джамала запечатлена с мужем, финансистом Бекиром Сулеймановым, и их старшим сыном, Эмиром-Рахманом. На руках молодые родители держат новорожденного – Селим-Гирай Сеит-Бекира Оглы Сулейманова.
Снимки были сделаны за городом, в заведении, где семья Джамалы праздничным тортом с фейерверками отпраздновала пополнение в семье. В ролике Джамала и ее муж показывают старшему сыну младшего брата. Эмир-Рахман заинтересованно рассматривает младенца и улыбается.
Как поделилась с подписчиками певица, Эмиру братик понравился, более того, Джамала подготовила старшему сыну подарок от младшего, как ей рекомендовали сделать ее фолловеры.
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Есть такое состояние – поёт душа😌 Радуюсь сильно за вашу семью♥️ #Maşallah 🧿🧿🧿 @jamalajaaa @s_bekir Встреча братиков прошла успешно🥰 . . . . . #jamala #джамала #jamalateam #jamalabirds #джабекир #selimgiray #люблюнемогу #ukraine #kyiv #newborn #happyness #crimeantatars #emirrahman
Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.
20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.
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