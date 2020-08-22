Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето и Джек Хьюстон ведут переговоры касательно съемок в новом фильме Ридли Скотта об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи.

Об этом пишет Deadline.

Новый проект Скотта будет снят по мотивам книги “Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”.

По сюжету в 1995 году главу модного дома Gucci – Маурицио Гуччи убили возле собственного офиса в Милане. В заказном убийстве обвинили его жену Патрицию Реджани, которой присудили 29 лет тюрьмы, но ее освободили спустя 18 лет.

Роль Реджани исполнит певица Леди Гага.