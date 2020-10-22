Об этом пишет Variety.

Отмечается, что Лето уже присоединился к досъемкам фильма. Зачем в картине появится Джокер, и какую роль он сыграет в развитии сюжета на данный момент неизвестно.

В то же время, появление Джокера в “Лиге справедливости” еще больше свяжет этот фильм с “Отрядом самоубийц”, в котором Бэтмен (Бен Аффлек) пытался остановить Харли Квинн и Джокера.

Новый фильм Зака Снайдера выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.