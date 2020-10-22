Об этом пишет Variety.
Отмечается, что Лето уже присоединился к досъемкам фильма. Зачем в картине появится Джокер, и какую роль он сыграет в развитии сюжета на данный момент неизвестно.
В то же время, появление Джокера в “Лиге справедливости” еще больше свяжет этот фильм с “Отрядом самоубийц”, в котором Бэтмен (Бен Аффлек) пытался остановить Харли Квинн и Джокера.
Новый фильм Зака Снайдера выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
- Напомним, последний фильм о Джокера вышел на экраны осенью 2019 года. Он был назван лучшим кинокомиксом в истории.
- Актер Хоакин Феникс получил “Оскар” за главную роль, к тому же фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля и еще ряд престижных кинопремий.
- Кроме того, “Джокер” стал самым прибыльным кинокомиксом в истории, собрав в прокате более 1 млрд долларов.