Американский актер и певец Джаред Лето сыграет художника Энди Уорхола в новой картине.

Об этом актер написал в Instagram.

Джаред Лето опубликовал фотографии художника и поздравил его с днем рождения.

“Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в одном из грядущих фильмов. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. Энди, мы скучаем по тебе и твоей гениальности”, – написал актер.

В 2016 году ходили слухи о тому, что Джаред Лето может сыграть Уорхола.