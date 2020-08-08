Об этом актер написал в Instagram.
Джаред Лето опубликовал фотографии художника и поздравил его с днем рождения.
“Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в одном из грядущих фильмов. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. Энди, мы скучаем по тебе и твоей гениальности”, – написал актер.
В 2016 году ходили слухи о тому, что Джаред Лето может сыграть Уорхола.
- Ранее сообщалось, что актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вместе со своими подписчиками в соцсетях запустил свой онлайн-киноклуб.