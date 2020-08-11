Голливудский актер Джаред Лето утвержден на главную роль в третьей части фильма «Трон: Наследие» от компании Disney.

Об этом сообщил Митчелл Лейб, глава музыкально-саундтрекового департамента студии, в подкасте Light the Fuse.

Он рассказал о том, что режиссером фильма будет Гарт Дэвис, известный по таким работам, как “Лев” и “Мария Магдалина”.

Планируется, что съемки фильма стартуют уже в этом году.

Ранее в Disney приняли решение свернуть съемки сериала, так как возобновили работу над третьим полнометражным фильмом.

Роль одного из главных героев в картине получил Джаред Лето, а часть актеров из “Трона: Наследие” вернется к своим образам.

Так стало известно, что музыку к ленте вновь напишут элекронщики Daft Punk, свой сценический образ во многом выстроившие на эстетике “Трона”.

Как известно, первая часть фильма вышла в 1982 году. Сюжет рассказывает о 27-летнем программисте Сэме Флинне, который попадает в цифровой мир, где сталкивается с программными вирусами. Картина была одной из первых, в которой довольно широко использовалась компьютерная графика. Вторая часть, «Трон: Наследие», вышла в 2010 году. Фильм собрал по всему миру 400 млн долларов.