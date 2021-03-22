Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Джареда Лето запечатлели с лысиной на макушке, седыми волосами. Кроме того, актер заметно прибавил в весе для роли Паоло Гуччи — но фото можно увидеть, что у Лето даже появился второй подбородок.

Премьера “Дома Гуччи” запланирована на ноябрь.

В картине сыграют Адам Драйвер и Леди Гага. Фильм основан на книге Сары Гей Форден “Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”, рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.