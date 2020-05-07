Певец Джастин Бибер и его супруга — модель и креативный директор Adidas Хейли Болдуин начали снимать мини-сериал о своей жизни на карантине.

Ролик опубликован на официальной странице Джастина Бибера.

Проект получил название “The Biebers on Watch”. Он повествует о том, чем семейная пара занимается у себя дома в Торонто во время карантина.

В первом эпизоде, который вышел в понедельник, 4 мая, Джастин и Хейли показали, как плавают на лодке по озеру.

Lake Day with the Biebers Hailey and I went down to the lake Gepostet von Justin Bieber am Samstag, 25. April 2020

Второй выпуск был посвящен приготовлению пасты по их любимому рецепту. Оба эпизода всего за несколько дней собрали более 100 тысяч лайков и по несколько тысяч комментариев.

Cooking with the Biebers Hailey and I made my favorite pasta Gepostet von Justin Bieber am Montag, 4. Mai 2020

Бибер и Болдуин намерены выпускать новые эпизоды по три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Помимо этого, запланировал прямой эфир, во время которого супруги будут отвечать на вопросы подписчиков в режиме реального времени.