Ролик опубликован на официальной странице Джастина Бибера.
Проект получил название “The Biebers on Watch”. Он повествует о том, чем семейная пара занимается у себя дома в Торонто во время карантина.
В первом эпизоде, который вышел в понедельник, 4 мая, Джастин и Хейли показали, как плавают на лодке по озеру.
Hailey and I went down to the lake
Gepostet von Justin Bieber am Samstag, 25. April 2020
Второй выпуск был посвящен приготовлению пасты по их любимому рецепту. Оба эпизода всего за несколько дней собрали более 100 тысяч лайков и по несколько тысяч комментариев.
Hailey and I made my favorite pasta
Gepostet von Justin Bieber am Montag, 4. Mai 2020
Бибер и Болдуин намерены выпускать новые эпизоды по три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Помимо этого, запланировал прямой эфир, во время которого супруги будут отвечать на вопросы подписчиков в режиме реального времени.
- Ранее Джастин Бибер показал, как играет со своей супругой в игру “Пол — это лава”.