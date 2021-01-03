Об этом сообщает издание Insider.
На видео, снятое Коллином Тилли, и которое выполнено в стиле ретро, Бибер тренируется. Зои Дойч играет роль его страстной партнерши.
На кадрах Бибер часто показан с голым торсом. Стоит отметить, что на теле певца не видно ни одной татуировки, хотя их у Бибера более 60. Татуировками покрыто практически все его тело – торс, руки, ноги, шея. Но для нового видео от них пришлось временно избавиться.
Как раз в своем Instagram Джастин показал, как сидит в гримерке в одних трусах, а гримеры тщательно закрашивают рисунки на теле певца.
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Поклонники в комментариях отметили, что его странно видеть без татуировок.
- Британский хор, состоящий из медсестер, врачей и другого медицинского персонала из Льюишема и Гринвича совместно с канадской поп-звездой Джастином Бибером исполнил специальную версию его песни “Holy”.