Об этом сообщает издание Insider.

На видео, снятое Коллином Тилли, и которое выполнено в стиле ретро, Бибер тренируется. Зои Дойч играет роль его страстной партнерши.

На кадрах Бибер часто показан с голым торсом. Стоит отметить, что на теле певца не видно ни одной татуировки, хотя их у Бибера более 60. Татуировками покрыто практически все его тело – торс, руки, ноги, шея. Но для нового видео от них пришлось временно избавиться.

Как раз в своем Instagram Джастин показал, как сидит в гримерке в одних трусах, а гримеры тщательно закрашивают рисунки на теле певца.

 

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Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)


Поклонники в комментариях отметили, что его странно видеть без татуировок.

  • Британский хор, состоящий из медсестер, врачей и другого медицинского персонала из Льюишема и Гринвича совместно с канадской поп-звездой Джастином Бибером исполнил специальную версию его песни “Holy”.