Фото Бибер опубликовал в своем Instagram.
Джастин сделал татуировку у известного мастера Доктора Ву.
Мама певца Петти Маллетт увидела этот снимок и прокомментировала: “Тебе еще мало?” И добавила расстроенный смайлик.
Замечание собрало более 7 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Некоторые подписчики просили маму, чтобы она остановила сына:
“Я с вами согласна”
“Заставьте его остановиться”
- Канадский певец Джастин Бибер недавно представил новое видео Anyone. В клипе артист предстает в роли боксера на ринге и на его теле нет татуировок. В своем Instagram Джастин показал, как избавился от более 60 татуировок.