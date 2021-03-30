27-летний исполнитель Джастин Бибер поделился фотографией, на которой ему делают новую татуировку в виде персика. Таким образом артист отметил свой новый хит Peaches ("Персики"), релиз которого намечен на 30 марта.

Фото Бибер опубликовал в своем Instagram.

Джастин сделал татуировку у известного мастера Доктора Ву.

Мама певца Петти Маллетт увидела этот снимок и прокомментировала: “Тебе еще мало?” И добавила расстроенный смайлик.

Замечание собрало более 7 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Некоторые подписчики просили маму, чтобы она остановила сына:

“Я с вами согласна”

“Заставьте его остановиться”