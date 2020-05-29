Американский хип-хоп исполнитель Джастин Бибер опубликовал снимок, на котором сидит на краю площадки. Но философский смысл посты испортило матерное слово, написанное на бетонной плите.

Фото Бибера опубликовано в Instagram.

На бетонной плите нарисованы разные граффити, но особенно бросается в глаза матерное слово «блядь». Его написали русскими буквами крупным шрифтом.

Русскоязычные пользователи сразу же заметили такой ляп, бурно обсуждая это в комментариях.

“No lives matter until black lives matter”, – написал под фото артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No lives matter until black lives matter Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 28 Май 2020 в 4:19 PDT

Эта фраза – что-то вроде каламбура, обыгрывающего название интернационального движения Black Lives Matter (“Жизни черных имеют значение”) против насилия в отношении темнокожих. Возможно, Бибер таким образом пытался высказаться о протестах в Миннеаполисе, где умер темнокожий американец после жесткого обращения со стороны правоохранителей.

“Расскажите ему, кто-нибудь”, – написал в комментариях один из русскоязычных пользователей социальной сети.