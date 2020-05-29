Фото Бибера опубликовано в Instagram.
На бетонной плите нарисованы разные граффити, но особенно бросается в глаза матерное слово «блядь». Его написали русскими буквами крупным шрифтом.
Русскоязычные пользователи сразу же заметили такой ляп, бурно обсуждая это в комментариях.
“No lives matter until black lives matter”, – написал под фото артист.
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Эта фраза – что-то вроде каламбура, обыгрывающего название интернационального движения Black Lives Matter (“Жизни черных имеют значение”) против насилия в отношении темнокожих. Возможно, Бибер таким образом пытался высказаться о протестах в Миннеаполисе, где умер темнокожий американец после жесткого обращения со стороны правоохранителей.
“Расскажите ему, кто-нибудь”, – написал в комментариях один из русскоязычных пользователей социальной сети.
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