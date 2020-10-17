Премьера состоялась на YouTube-канале исполнителя.

Главную роль в клипе сыграл 14-летний канадский актер Джейкоб Трембле, который уже сыграл в около 2 десятков кинолент (среди них — драма “Комната”, хоррор “Сомния”, комедия “Хорошие мальчики” и другие).

Бибер отметил, что считает Трембле очень талантливым.

“Было очень эмоционально смотреть со стороны, как он играет меня”, — написал певец.

Режиссером клипа выступил Джейк Шрейер, который снимал клипы для Канье Уэста и группы HAIM.

Авторы песни — рэпер Бенни Бланко и Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш.

“Когда Бланко и Финнеас показали мне эту песню, честно говоря, мне было трудно слушать, особенно некоторые из куплетов. Я пошел в студию и спел ее, это было нелегко, но я начал действительно понимать важность рассказа этой истории. Это заставило меня понять, что мы все время чувствуем себя одинокими. Я считаю, что выражать свою уязвимость — это мощно, и поэтому я считаю, что эта песня такая мощная!”, — рассказал Бибер, представляя новую работу.