Співак Джастін Бібер зізнався, що його перший рік у шлюбі з моделлю Хайлі Бібер був доволі непростим.

Про це він розповів в інтерв’ю для GQ.

За словами співака, складнощі в шлюбі були пов’язані не з конфліктами між подружжям, а з самоідентифікацією й особистими душевними проблемами.

Парі бракувало довіри, кожен намагався впоратися з власними психологічними проблемами самотужки.

“Перший рік шлюбу був важким, тому… Просто бракувало довіри…. І про це не хочеш говорити близькій людині, бо це страшно… але при цьому не хочеш відлякувати її своїми страхами”, – розповів актор.

Джастін і Хейлі одружилися у 2018 році. За словами співака, він розуміє, що сім’я та діти — його покликання. Однак, поки що подружжя не збирається мати дітей.

Наразі в житті обох молодих людей настала “стабільність”.

“Ми просто будуємо родину, створюємо власні спогади. І це прекрасно, що у нас є те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Раніше я не мав жодних очікувань від життя. В мене не було другої половинки, мені було нікого любити та нікому вилити душу”, – розповів співак.

До слова, раніше Хейлі розповідала, що була дуже юною, коли погодилася вийти заміж за Джастіна, однак не шкодує про це.