Певец Джастин Бибер и его жена — модель и креативный директор Adidas Хейли вместе крестились в водоеме.

Об этом певец рассказал в своем Instagram.

Таинство происходило не в церкви, а в водоеме. При этом Хейли и Джастин были одеты в обычную одежду для плавания.

“Мгновение, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов моей жизни, признание своей любви и доверия к Иисусу публично”, — написал Бибер в описании к фото.

После крещения пара каталась на яхте вместе с пастором.

Отметим, Бибер публично называет себя преданным сторонником христианства. В январе 2014 года Бибер был крещен пастором Карлом Ленцем из нью-йоркской церкви Хиллсонг (христианская пятидесятническая церковь). Многие татуировки Бибера имеют религиозное значение, включая крест среднего размера на груди, крошечный крест под глазом, слова “Сын Божий” на животе.