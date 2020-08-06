Об этом певец рассказал в своем Instagram.
Таинство происходило не в церкви, а в водоеме. При этом Хейли и Джастин были одеты в обычную одежду для плавания.
“Мгновение, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов моей жизни, признание своей любви и доверия к Иисусу публично”, — написал Бибер в описании к фото.
После крещения пара каталась на яхте вместе с пастором.
Отметим, Бибер публично называет себя преданным сторонником христианства. В январе 2014 года Бибер был крещен пастором Карлом Ленцем из нью-йоркской церкви Хиллсонг (христианская пятидесятническая церковь). Многие татуировки Бибера имеют религиозное значение, включая крест среднего размера на груди, крошечный крест под глазом, слова “Сын Божий” на животе.
- В прошлом году канадский певец Джастин Бибер рассказал, что пережил депрессию и употреблял наркотики. По словам Бибера, его вера, поддержка друзей и семьи, включая его жену Хейли Болдуин, помогли ему изменить жизнь.