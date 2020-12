Об этом сообщает Associated Press.

Композицию записали в знаменитой лондонской студии Abbey Road Studios. Прибыль от сотрудничества пойдет на благотворительные цели Национальной службы здравоохранения.

Хор получил широкую известность, когда в 2015 году он соперничал с Бибером за главную рождественскую песню. Тогда Бибер призвал миллионы своих поклонников в Twitter поддержать хор, а не его, но в итоге он все равно занял первое место в чарте синглов. Затем певец отправился в Лондон и вручил хору свою награду.

“Приятно воссоединиться с хором Льюишама и Гринвича (NHS) – особенно в эти трудные времена. Мы встретились снова для благотворительного сингла, который принесет пользу работникам NHS, оказавшимся на передовой пандемии, и отдаст дань уважения их невероятной преданности этому делу”, – сказал певец.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9

— The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020