Американський співак Джастін Тімберлейк разом з сином відвідав тематичний парк "Зоряні війни: край Галактики" в Disney World в місті Орландо (штат Флорида, США).

Про це він розповів у своєму Instagram.

“Я не знаю, хто хвилювався більше – я або мій шестирічний син. Це було круто. Дуже дякую Walt Disney World за приголомшливу подорож” – підписав Джастін пост.

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Також співак розмістив відео, в якому вони збирають свої світлові мечі.

“Коли твоя шестирічна дитина збирає світловий меч у два рази швидше, ніж ти”, – написав він.