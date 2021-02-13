Американский музыкант Джастин Тимберлейк прокомментировал документальный фильм "Framing Britney Spears" и извинился перед певицей, а также ее коллегой Джанет Джексон.

Об этом пишет Just Jared.

Создатели фильма назвали Тимберлейка косвенно причастным к травле Спирс в начале 2000-х годов, которая сказалась на ее карьере.

После волны критики певец опубликовал обращение с извинениями и оправданиями за прошлое. В частности, Тимберлейк признал свою вину и извинился перед Спирс и Джексон.

“Я видел много сообщений, комментариев, хэштегов и сомнений и поэтому решил ответить. Я прошу прощения за свои действия на определенных этапах своей жизни, которые только усугубили многие проблемы. Я говорил много неподобающих слов, а когда мне на самом деле следовало высказаться, я молчал. Я понимаю, что подвел многих в этим моменты, и теперь осознаю, что получил много выгоды от системы, построенной на мизогинии и расизме”, – отметил он.

“Особенно хочу извиниться перед Бритни Спирс и Джанет Джексон, потому что я волнуюсь за этих женщин и уважаю их. И знаю, что был неправ. Индустрия построена так, чтобы возносить мужчин, особенно белых мужчин, на вершину успеха. Как человек в привилегированной позиции – я просто обязан говорить об этом”, – добавил он.

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Отметим, что Бритни и Джастин знакомы давно, они встречались четыре года и расстались в 2001 году. После разрыва певица подверглась осуждению и травле, ее обвинили в произошедшем, а вот карьере и имиджу Тимберлейка скандальное расставание наоборот помогло.

Что касается Джанет Джексон, то певец извинился за ситуацию, когда он оголил ее грудь на выступлении Супербоула. Тогда критике подверглась Джанет и она приносила публичные извинения.