Об этом сообщает Variety.

Режиссером сериала выступит Дени Вильнев, с которым Джилленхол работал в фильме “Пленницы”.

Также Вильнев и Джилленхол станут исполнительными продюсерами сериала вместе с Ривой Маркер.

Шоураннерами назначены Джонатан Нолан и Лиза Джой; адаптирует книгу сценарист Ленор Зион.

Роман Ю Несбе рассказывает о сбежавшем преступнике Сонни Лофтхусе, опиоидном наркомане, который не помнит своего прошлого. Сонни узнает правду о смерти своего отца, которого он считал коррумпированным полицейским, и который якобы покончил с собой из-за угрызений совести. Теперь он бежит из тюрьмы, чтобы найти причастных к трагедии его семьи. Главным виновником своих несчастий он считает загадочного криминального авторитета по прозвищу Близнец.

Ю Несбе — норвежский писатель, который стал популярным благодаря детективным романам об инспекторе Харри Холе. В 2017 году по его одноименному роману был снят фильм “Снеговик” с Майклом Фассбендером и Шарлоттой Генсбур.