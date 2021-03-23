Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Тайсон отреагировал на это сообщение, отметив, что давно мечтал увидеть историю о себе в его исполнении.

Исполнительным продюсером проекта “Тайсон” будет Мартин Скорсезе. Тайсон и его жена также в списке продюсеров.

Автор сценария – Колин Престон. Он расскажет историю жизни Тайсона и то, как он вошел в историю бокса всего в 20 лет.

Пока что не сообщается когда и где выйдет сериал, равно как и дата выхода.

Фокс начал заниматься боксом летом 2020 года, чтобы получить опыт до начала съемок.

Это не единственный кинопроект о жизни Тайсона. Компания Hulu готовит сериал о жизни боксера, о чем он неоднократно высказывался негативно. Он говорил, что сервис “присваивает” историю его жизни без его согласия.