Режисер Джеймс Ганн опублікував кадр з фільму «Загін самогубців: Місія навиліт», який з'явиться на HBO Max та у кінотеатрах 6 серпня.

Такий пост він зробив у Instagram.

На знімку видно Ідріса Ельбу в образі Бладспорта і Мислителя у виконанні Пітера Капалді. Давид Дастмалчян постане Людиною-в-Горошок, а Даніела Мелшіор зіграє щуролова.

Фільм “Загін самогубців: Місія навиліт”, сценарій для якого написав Ганн, розповідає про безліч суперзлодіїв і злочинців з в’язниці Белль Рів, яких відправляють на острів Корто Мальтезе в складі дуже суперсекретної оперативної групи X.

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