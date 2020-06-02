Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок фильма "Аватар-2", которые были приостановлены из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Работа над второй частью “Аватара” была прекращена в середине марта после того, как правительство Новой Зеландии ввело запрет на въезд иностранцев, чтобы остановить распространение нового коронавируса.

В своем посте в Instagram Ландау опубликовал фотографию корабля, который будет показан в будущем фильме.

“Ничто не может быть так волнительно, как вернуться к Новую Зеландию на следующей неделе. Посмотрите на “Матадор”, высокоскоростное передовое командное судно (внизу) и катер “Пикадор” (вверху)…” – написал Ландау.

А два дня назад Джон Ландау опубликовал фото после схождения с борта самолета.

Долгожданные сиквелы к фильму “Аватар” 2009 года должны были быть завершены к концу 2020 года, при этом работа над четырьмя фильмами ведется одновременно. В настоящее время дата выпуска “Аватар-2” – 17 декабря 2021 года, а последующие фильмы выйдут в декабре 2023 года, декабре 2025 года и декабре 2027 года.

Компания Weta Digital из Веллингтона продолжит работу над визуальными эффектами на фильмах, бюджет которых, как сообщается, составляет 1,65 миллиарда новозеландских долларов (1 миллиард долларов).