Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Работа над второй частью “Аватара” была прекращена в середине марта после того, как правительство Новой Зеландии ввело запрет на въезд иностранцев, чтобы остановить распространение нового коронавируса.
В своем посте в Instagram Ландау опубликовал фотографию корабля, который будет показан в будущем фильме.
“Ничто не может быть так волнительно, как вернуться к Новую Зеландию на следующей неделе. Посмотрите на “Матадор”, высокоскоростное передовое командное судно (внизу) и катер “Пикадор” (вверху)…” – написал Ландау.
А два дня назад Джон Ландау опубликовал фото после схождения с борта самолета.
Долгожданные сиквелы к фильму “Аватар” 2009 года должны были быть завершены к концу 2020 года, при этом работа над четырьмя фильмами ведется одновременно. В настоящее время дата выпуска “Аватар-2” – 17 декабря 2021 года, а последующие фильмы выйдут в декабре 2023 года, декабре 2025 года и декабре 2027 года.
Компания Weta Digital из Веллингтона продолжит работу над визуальными эффектами на фильмах, бюджет которых, как сообщается, составляет 1,65 миллиарда новозеландских долларов (1 миллиард долларов).
- В мае 2019 года сообщалось, что The Walt Disney Company отложила премьеру второй части “Аватара”.
- Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма “Аватар”.
- Актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма “Аватар” Джеймса Кэмерона.